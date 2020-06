Quanto costa un messaggio da parte di Douglas Costa? 179 dollari. Iniziate a mettere i soldi da parte, così come ha fatto Domenico attraverso il servizio di Cameo. Per capire in cosa consista, andate a rivedere il video della leggenda NBA, Dennis Rodman, che ha rivolto ad Andrea Petagna, attaccante della Spal con futuro scritto al Napoli. Secondo le prime ricostruzioni del tariffario, ben 500 dollari spesi dal centravanti per 15 secondi di gloria, dedicati da Rod solo e soltanto per lui. C'è anche Douglas nella piattaforma: non fatevelo scappare.