No, non siamo né su Fifa 2020 né su PES. Siamo al Marassi, a Genoa, dove la Juventus ha schiacciato la squadra di Nicola per 3-1, con tre splendidi gol dei suoi giocatori più forti. L’ultimo di Douglas Costa, da stropicciarsi gli occhi: doppio passo che lascia sul posto Barreca, tiro a giro che si insacca all’incrocio dei pali, dove Perin non può arrivare. Amante della Playstation, tra calcio e giochi sparatutto, l’esterno brasiliano ha festeggiato la rete su Instagram, spiegando il suo gesto tecnico con la sequenza di tasti del joystick: “Il colpo di flash. Quadrato+R2”. Per gli amanti delle console, il famoso tiro a giro, spesso e volentieri arma risolutiva.