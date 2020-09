Douglas Costa è più vicino all'addio. Nonostante la prima amichevole giocata benissimo e nonostante le parole di apprezzamento di Andrea Pirlo, il brasiliano sembra più prossimo a lasciare Torino e la Juventus. Proposte dall’Inghilterra, con un assist firmato Jorge Mendes: l'agente di Cristiano Ronaldo, di casa al Wolverhampton, sta pensando di portare Douglas Costa nella "colonia" portoghese, che ha appena salutato Diogo Jota, passato al Liverpool di Jurgen Klopp. La Juventus non si oppone. Sì, perché Paratici vorrebbe rinfrescare le corsie esterne e cedere l’ex Bayern può portare un incasso importante e nuova liquidità, a fronte di un rendimento non così indispensabile: forte, fortissimo, Douglas Costa ha patito in questi anni troppi infortuni, lasciando spesso la Juve sprovvista del proprio talento. La trattativa avanza spedita, spiega Tuttosport, nonostante l'interessamento del Manchester United sia ancora vivo, specie dopo le complicazioni per Sancho. I NOMI - I nomi più concreti per sostituirlo sono tutti italiani: Federico Chiesa e Stephan El Shaarawy, l'alternativa è Yannick Ferreira Carrasco. Il pallino del dg juventino Fabio Paratici è sempre Chiesa, la prima scelta, che già lo scorso anno è andato a un passo dal vestire bianconero: accordo trovato con il giocatore, ma non con la Fiorentina. L'esterno spinge per raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino e i contatti tra la Juventus e la Fiorentina proseguono: la Juve vorrebbe una formula creativa, una di quelle di questo mercato particolare, per avvicinarsi alle richieste altissime di Commisso (60 milioni), ma la Viola ragiona. Chiesa sì, ma senza spendere troppo, con Stephan El Shaarawy come alternativa, vista la sua voglia di lasciare Shanghai Shenhua e la nostalgia dell’Italia.