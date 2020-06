La Juventus è pronta a tornare anche in Serie A, dopo il triste antipasto della Coppa Italia. Ormai, i giocatori sono ritornati alla loro vita, dopo gli oltre due mesi passati in famiglia, tra i lockdown che si sono susseguiti in tutto il mondo. Anche in Brasile, ovviamente, dove Douglas Costa e Nathalia Felix hanno approfittato del tempo a disposizione per far risplendere il loro amore. Ora, però, è tornato il lavoro a intromettersi tra la coppia: così, mentre su Instagram la bella Nathalia posta una foto, ecco che il romantico Douglas interviene nei commenti. "Mi manchi" scrive il brasiliano, che cerca di non farsi distrarre dai sentimenti in questo delicato momento della stagione. Se Douglas Costa è al centro del progetto di Maurizio Sarri - quando è in forma - allora Nathalia è al centro dei pensieri dell'esterno ex Bayern...



