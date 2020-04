Questa quarantena forzata sta mettendo alla prova tutti, ecco che così nanscono idee nuove e challenge sempre interessanti da provare, tutte rigorosamente da casa. Anche in casa Douglas Costa, nonostante la quarantena, ci si prova a divertire tutti insieme. Come documentato dal video postato direttamente dal profilo Instagram del brasiliano, la mamma del bianconero ha giocato insieme ai suoi tre figli. Il gioco consisteva nel scegliere tra Douglas e le sorelle riguardo alcune domande. Un modo come un altro per passare la quarantena...