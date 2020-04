Douglas Costa è uno dei nove calciatori della Juventus tornato in patria. Dal Brasile Douglas sta cercando di aiutare le persone in difficoltà, portando la spesa alle persone in difficoltà, come ha testimoniato su Instagram, "Oggi ci siamo alzati in mezzo a tanta confusione e con una grande voglia di aiutare gli altri", ha scritto l'esterno della Juventus sui social. Messaggio di solidarietà rilanciato dalla fidanzata: "Riassunto della nostra giornata! Aiutare i bisognosi. Qualunque cosa tu faccia, fallo con il cuore, come per il Signore, e non per gli uomini".