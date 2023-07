“Hai visto Cuadrado all’Inter?”

“Si ho visto, mi dispiace per lui”

"Hai visto Cuadrado all'Inter?"

"Si ho visto, mi dispiace per lui"

MIO PADRE

La scorsa notte italiana la Juventus ha giocato a Los Angeles contro il Milan, la prima delle amichevoli in programma nella tournée negli Stati Uniti. E in tribuna c'erano tanti ospiti speciali, tra cui l'ex bianconero Douglas Costa. Così nelle scorse ore era tornato in trend topic per i tifosi bianconeri dopo aver postato sul suo profilo Instagram una foto accompagnata dalla scritta: "Forza Juve sempre". Ma non solo...