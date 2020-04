Una dolce, dolcissima quarantena per Douglas Costa. Il brasiliano è andato via da Torino nei giorni scorsi dopo la notizia della negatività al tampone (alla Juve rimangono solo tre casi positivi: Rugani, Dybala e Matuidi) per raggiungere la sua Nathalia e soprattutto sua figlia, che non vedeva ormai da mesi. L'esterno, in questi giorni, sta pubblicando sempre più spesso foto della sua villa in Brasile. L'ultima? E' vero amore. "Realizzi i miei sogni quando mi sveglio", la dedica di Flash alla sua metà.Un piccolo screzio social è arrivato poco dopo la pubblicazione della foto. Un tifoso gli ha scritto: 'Proprio il momento adatto per pubblicare questo'. Douglas, come spesso gli capita, non si è trattenuto. Ha taggato il suo social media manager e gli ha scritto: 'Abbiamo trovato uno che vuole il tuo posto frate...'