"Giocare allo Stadium è straordinario. Quanta voglia ho di iniziare la nuova stagione da 0 a 10? 11", così Douglas Costa ha esaltato i tifosi della Juventus rispondendo alle tante domande arrivate sul suo profilo Instagram, proposte poi con altrettante risposte nelle Stories del brasiliano. Il tutto a ulteriore dimostrazione che Douglas Costa non vede l'ora di tornare in campo e di giocarsi il riscatto con la maglia bianconera agli ordini di Maurizio Sarri. E i tifosi non vedono l'ora di ritrovarlo da protagonista in campo.