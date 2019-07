Una foto per celebrare un ritorno importante. Quello di un amico, ma anche di un "Boss". Così Douglas Costa ha definito Gigi Buffon nello scatto pubblicato sul proprio profilo Facebook, in cui i due sono ritratti abbracciati e sorridenti. La foto risale alla stagione 2017/18, con la maglia gialla e blu (la seconda di quell'annata), che è anche la migliore per rendimento del brasiliano a Torino. Douglas Costa, infatti, arriva da una stagione disastrosa ed è pronto a riscattarsi in quella che sta per cominciare.