. Il brasiliano e l'argentino sono legati da un rapporto d'amicizia speciale, di quelli che non si trovano tutti i giorni e non perdono l'occasione per ricordarlo. In particolare, è l'esterno a celebrare spesso sui social il suo numero 10, che ieri sera contro l'Udinese ha ricambiato l'affetto lasciandogli il calcio di rigore del 4-0.