Douglasè pronto per intraprendere la sua quarta avventura in Europa, segnando il suo ritorno sul Vecchio Continente. Nel 2021, l'esterno brasiliano della classe '90 aveva lasciato l'Europa per fare ritorno in Brasile, al Gremio, il club dove la sua carriera era iniziata. Dopo l'esperienza con i Los Angeles Galaxy, il giocatore si prepara ora a sbarcare in Turchia: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, i contatti tra l'agente Junior Mendoza e il Samsunspor sono stati positivi, e la firma del contratto è imminente.Nonostante il desiderio di Douglas Costa di fare ritorno in Europa, la Juventus sembrava essere la sua destinazione preferita. Nel corso del 2021, c'erano stati contatti per cercare di riaprire un canale con la squadra bianconera, accompagnati da dichiarazioni elogiative nei confronti del club e del tecnico Massimiliano Allegri: "È speciale", aveva affermato il giocatore. Tuttavia, nonostante il suo interesse, la Juventus ha optato per altre soluzioni, impedendo così il ritorno di Douglas Costa nel club italiano.