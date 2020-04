4









E Douglas Costa? L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla di un possibile addio a fine stagione. L'esterno brasiliano, che guadagna 6 milioni netti a stagione, è stato lentamente riscoperto in tutta Europa. A fargli la corte, resta soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, incrociato al Bayern Monaco negli anni scorsi.



GABRIEL JESUS - Il City ci aveva già provato quando però Douglas non era certamente sul mercato. Ora può riaprire una pagina solo apparentemente chiusa: resta infatti vivo l'asse Torino-Manchester, anche se le deviazioni sulla strada non mancano. Qualcuna porta in Spagna, tra Barcellona e Real Madrid. Qualcun'altra porta a Parigi, dove la Juve resta molto attiva. L'ultima parola, comunque, spetterà a Douglas. E non varrà una foto Instagram.