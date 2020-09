Douglas Costa, il mercato ti chiama. Perché se da una parte c’è l’interesse del Manchester United, che non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale, dall’altra sono pervenute richieste più esotiche. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano è corteggiato anche dal Guangzhou di Fabio Cannavaro, anche se lui preferirebbe rimanere in Europa. Ed è proprio lui stesso a volersi togliere dal mercato, mandando segnali positivi sul campo nell’amichevole di oggi della Juventus contro il Novara. Lui ce la metterà tutta, vuole conquistare la fiducia di Pirlo e cambiare le strategie in uscita di Paratici.