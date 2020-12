1









14 presenze, un gol e tre assist: è il bilancio della prima parte di stagione di Douglas Costa al Bayern Monaco. In estate il brasiliano ha lasciato la Juve per trasferirsi in Germania in prestito secco, con l'accordo verbale tra club di ridiscutere la situazione nel 2021 per un eventuale trasferimento a titolo definitivo. Il CEO Rummenigge ha spiegato che è ancora troppo presto per prendere una decisione, secondo le prime indiscrezioni rivelate da Calciomercato.com in questo momento un trasferimento definitivo in Germania appare remoto; il brasiliano ritornerebbe così a Torino alla fine del prestito. In caso di cessione, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 10/15 milioni di euro.