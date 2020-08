Douglas Costa ha vissuto un'annata complicata, fatta sì di ottimi guizzi ma soprattutto di guai fisici. Stasera ha voluto lanciare un forte messaggio su Instagram, all'indomani dell'eliminazione cocente dalla Champions League contro il Lione. Ecco uno stralcio: "È stata un’annata molto complicata per quanto riguarda noi tutti, in particolare me, le mie aspettative erano quelle di aiutare e combattere al fianco dei miei compagni ma cosi non è stato per via dei miei infortuni. Lavoreremo duramente e cercheremo di tornare più forte di prima. Tutti noi abbiamo bisogno del vostro supporto anche nei momenti difficili, gli insulti servono a poco. Siamo campioni d’Italia per la nona volta consecutiva ma ieri è stata una dura sconfitta, perché quella Coppa la volevamo, e la vogliamo a tutti i costi! SIAMO LA JUVE!"