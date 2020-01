Lo staff medico e tecnico della Juventus spera di recuperare e rilanciare Douglas Costa limitando al massimo gli infortuni. Possibilmente azzerandoli. La prima parte della stagione del brasiliano è stata costellata ancora una volta da tanti problemi fisici e per questo lo staff di Sarri sta cercando di gestirlo nel migliore dei modi, in campo e fuori. Come riporta Sky Sport il giocatore si sta anche sottoponendo ad una nuova dieta per cercare di limitare al massimo i problemi fisici. Douglas ha caratteristiche uniche e la Juve vuole preservarlo.