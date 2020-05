E aí tropa domingueira bom dia !!!! Ansioso para o dia 12 já em ! Bater aquele futebol valendo 3 pontos !!! Ataque soviético neles !! Só quem assistiu cidade de Deus tá ligado — Douglas Costa (@douglascosta) May 31, 2020

freme e scalpita. Il brasiliano non vede l'ora di tornare in campo con la maglia della Juventus, così, dal proprio profilo Twitter, ha lanciato il suo messaggio: "Truppa della domenica buongiorno! Siamo già in attesa del 12 giugno per calciare quel pallone da 3 punti. Attacco sovietico su di loro! Solo quelli che hanno visto City of God possono capire...". City of God è un film brasiliano del 2002, ambientato in una favela di Rio de Janeiro tra gli anni Sessanta e Settanta.