In mattinata è arrivata la brutta notizia, inaspettata: nuovo infortunio per Douglas Costa, lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Campionato finito e Champions in forte dubbio (salterà di sicuro il Lione). Il brasiliano a Udine era subentrato come (quasi) sempre a 30 minuti dalla fine, senza però dare segni di problemi. Douglas aveva invece un dolore, tramutatosi in infortunio: “Il giocatore sarà valutato tra 15 giorni”, si legge nel comunicato diffuso dalla società. Il brasiliano ha già saltato 17 partite per infortunio, oltre 80 giorni fuori.



E adesso non giocherà di sicuro le ultime partite di campionato e il ritorno degli ottavi di Champions con il Lione, il 7 agosto. Ma è a forte rischio anche per il possibile prosieguo del cammino europeo. Chi lo sostituirà? Sarri ha tre soluzioni possibili per sostituire Douglas Costa: scoprile nella nostra gallery!