Campionati fermi e squadre che non si allenano. Questo lo scenario calcistico ai tempi del coronavirus, pandemia che sta piegando l’Italia e il resto del mondo. Ma non sarà questo a fermare i giocatori, dediti a seguire programmi di training tra le proprie mura di casa. Ce ne dà un esempio Douglas Costa. L’esterno brasiliano della Juventus ci aveva deliziato recentemente con un video esilarante, in cui sbeffeggiava scherzosamente il suo cane a suon di sombreri. Questa volta, invece, l’allenamento è più serio e mirato. Attraverso le storie di Instagram, ha postato un’istantanea del suo allenamento in videochiamata con il suo personal trainer: “15 giorni per rimanere ancora una macchina”.