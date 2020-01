Douglas Costa si è allenato anche ieri, mercoledì 1 gennaio, alla Continassa. L'esterno bianconero non era presente al JTC il 31 dicembre, per l'ultimo allenamento dell'anno, ed ha così recuperato l'allenamento persoIl brasiliano sta seguendo un programma di lavoro personalizzato e non è ancora al 100% della forma dopo aver passato gli ultimi mesi alle prese con diversi infortuni muscolari.