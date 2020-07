La Juve non gira. La matematica per lo scudetto tarda ad arrivare e la squadra di Sarri non riesce ancora a mettere fine al campionato. Problemi? Più di uno, dalla società ai giocatori. E proprio uno di loro, Douglas Costa, spesso decisivo con le sue giocate quando entra a partita in corso, ha mandato un messaggio attraverso il suo profilo Twitter: “Chi non è la soluzione è anche parte del problema”. A chi si riferiva? Messaggi social e clima teso, dopo il pareggio col Sassuolo la Juve deve voltare pagina e pensare alla gara con la Lazio.