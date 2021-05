Douglas Costa ha infiammato i tifosi del Gremio sui social network quest'oggi, quando ha postato una foto con la maglia del Gremio. L'esterno può essere annunciato come rinforzo del club gaucho nelle prossime ore, dopo essere stato "rilasciato" dalla Juventus. La questione è oggetto di un incontro in Italia tra i rappresentanti del giocatore e il club bianconero.



L'immagine di Douglas Costa con la maglia tricolore è stata postata sul profilo Instagram del giocatore per i migliori amici, ma è trapelata rapidamente. Tanto è bastato ai gremisti ad emozionarsi sui social network: "Sta succedendo".