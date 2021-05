3









Due mesi di trattative e finalmente ci siamo: Douglas Costa torna in Brasile, giocherà nel Gremio, che gli ha già consegnato la maglia numero Sette. Douglas saluta l'Italia dopo aver già concluso la sua esperienza al Bayern Monaco, dov'era finito nuovamente in prestito nella scorsa estate. E nuovamente in prestito rientrerà nel campionato da cui è partito tutto. Per il Gremio, un'operazione assolutamente conveniente: il grande colpo è a costo zero, come avrebbero voluto in principio.



NESSUNO SVINCOLO - Douglas si ridurrà il contratto di due anni e mezzo con il club di Porto Alegre, riducendosi l'ingaggio e spalmando in due anni e mezzo l'attuale ingaggio che lo lega alla Juventus, quest'anno pagato dal Bayern Monaco. Nessun incasso dalla cessione per la Juventus, ma non ci sarà lo svincolo: sarà un prestito immediato fino a naturale scadenza del contratto. La Juve avrebbe generato una minusvalenza con uno svincolo, così risparmierà l'ingaggio senza pesare ulteriormente sul bilancio. Manca solo il transfer.