Ogni giorno, un passo in avanti. La Juve è vicina a salutare Douglas Costa e siamo davvero alle battute conclusive di una trattativa (per fortuna) mai diventata telenovela. Le volontà di tutti erano chiare, del resto: intanto, quella del Gremio di arrivare al giocatore; poi quella di Douglas di tornare a casa. Infine, la decisione della Juventus di privarsi definitivamente dell'esterno approdato a Torino nell'estate del 2017 e poi rispedito a Monaco di Baviera nell'agosto del 2020. TORNA IN BRASILE - La notizia di oggi è che il Gremio ha contattato ufficialmente la Juventus per acquistare Douglas Costa. L'accordo tra il giocatore e il club carioca è cosa fatta: Douglas ridurrà sensibilmente il suo salario pur di fare ritorno nel campionato brasiliano. E la Juve? Il Gremio vorrebbe prenderlo a zero, dunque spinge per l'interruzione del rapporto tra Costa e i bianconeri. Oggi l'entourage del giocatore brasiliano ha trovato l'intesa con la dirigenza juventina. Il tempo di definire le questioni burocratiche e sistemare gli ultimi dettagli riferiti a una buonuscita che comunque Douglas Costa potrà percepire ma sarà simbolica o quasi, poi la risoluzione del contratto sarà realtà. Entro i tempi necessari per il Gremio, che entro il 23 maggio (giorno di chiusura del mercato brasiliano) potrà ingaggiare il giocatore che otterrà ovviamente anche l'interruzione del prestito dal Bayern Monaco.