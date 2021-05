Douglas Costa si avvicina al Gremio. L'esterno brasiliano è pronto a rientrare in Brasile dopo la sfortunata esperienza al Bayern Monaco, in prestito dalla Juventus. Ora però il club carioca dovrà trovare un duplice accordo: in primis con la Juventus, e non sarà facile, poi con il giocatore. Almeno con Douglas, passi in avanti si sono visti. Ma entriamo nella settimana decisiva. Quella in cui anche Douglas scioglierà le riserve...