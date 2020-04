Gazzetta racconta i numeri in stagione di Douglas Costa. Per il brasiliano, quest'anno, appena 18 partite, meno della metà delle 37 stagionali disputate dai bianconeri. La scorsa annata? 25 appena in totale su 47. Più o meno, il trend sembra quello solito. Solito di una stagione sottotono, però. Un altro numero è poi indicativo: in campo, DC ha trascorso appena 679 minuti, dunque una media di 37,7 a partita. Anche quando ha giocato, il brasiliano ha praticamente disputato meno di un tempo di una partita. Quest'anno ha saltato 9 gare per infortunio tra settembre e ottobre. Poi altre 4 a fine novembre e dicembre. Infine, altre 4 a febbraio.