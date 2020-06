“Ringrazio per il grande interesse da parte della Juventus per l’integrazione alla società. So di andare in un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri”. Così Arthur ha annunciato sui social il suo arrivo alla Juventus nell’ambito dello scambio con Pjanic, e sarà a disposizione di Sarri a partire dalla prossima stagione. Al malumore della piazza blaugrana sono seguiti i messaggi di benvenuto da parte di alcuni giocatori bianconeri, tra cui Douglas Costa, che ha commentato il post del brasiliano, suo compagno di nazionale: “Benvenuto caro mio! Ti aspetto con ansia”.