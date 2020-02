La mattinata di Douglas Costa è cominciata dal J Medical. Il brasiliano, infatti, ha raggiunto il centro clinico della Juventus, mentre il resto dei compagni si sta allenando nei campi della Continassa. Per Douglas, sono infatti in corso gli esami strumentali per capire l'entità del fastidio ai flessori che lo ha costretto al riposo forzato dopo il Verona. Non dovrebbe essere nulla di grave, almeno paragonato alla storia recente dei suoi infortuni, ma queste sono solo le ipotesi a scatola chiusa. Nel corso della giornata, infatti, arriveranno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche e sugli eventuali tempi di recupero.