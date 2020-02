Continuano gli allenamenti della Juventus in vista del big match contro il Milan di Coppa Italia in programma per giovedì sera. Nella seduta mattutina alla Continassa, Maurizio Sarri ha dovuto fare a meno di Douglas Costa: il trequartista brasiliano era uscito dolorante per un fastidio ai flessori dalla sconfitta contro il Verona, che lo ha costretto al riposo forzato, e stamattina si è recato al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali. Tra poco uscirà il comunicato ufficiale della Juventus con cui si conoscerà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.