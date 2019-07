"Dopo domani rientro".Come spesso capita, il brasiliano si confessa su Instagram rivelando che lunedì tornerà a correre alla Continassa dove si è allenato in questi giorni ma quasi solamente in palestra. Martedì, invece, ci sarà la ripresa degli allenamenti con tutto il resto del gruppo e anche il brasiliano prenderà parte agli allenamenti con Maurizio Sarri. Il ritorno di Douglas è dietro l'angolo. La Juve lo aspetta e anche lui non vede l'ora.