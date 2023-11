E' questa la notizia della mattinata, che ha iniziato a circolare qualche minuto fa e a trovare qualche riscontro. Il brasiliano è atteso in città e dopo la pubblica candidatura per essere nuovamente un volto dell'attacco bianconero questa novità non può che avere una rilevanza di un certo livello.La situazione, però, resta da monitorare, perché il giocatore nei giorni scorsi si è pubblicamente offerto alla Juventus e ha svelato il suo sogno di tornare a vestire bianconero "per aiutare la Juve e Allegri, per tornare a lottare per questi colori". E così la visita in città può assumere tutto un altro contorno: Allegri lo accetterebbe anche come nuovo giocatore in rosa visto che ha richiesto innesti di qualità, mentre chi è più scettico è Giuntoli, nonostante il costo zero del cartellino. Douglas Costa alla Juve qualcosa ancora tutto da valutare, ma l'opportunità c'è.