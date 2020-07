Ieri i giocatori offensivi della Juve erano in vena di messaggi motivazionali. Dopo la foto postata da Dybala ("Successo come stato d'animo") Douglas Costa non ha voluto essere da meno e, intorno alla mezzanotte, ha pubblicato una foto che lo vede esultante e con lo sguardo fiero. Questo il messaggio annesso: "Non abbassare mai la testa. Tienila sempre ben alzata. Impara a guardare il mondo dritto negli occhi."

Il brasiliano è uno dei giocatori che più si sono messi in evidenza nella Juve post-Covid, dimostrando che quando sta bene fisicamente è un giocatore di livello assoluto.