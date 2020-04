1









Tra i giocatori che possono lasciare la Juventus alla riapertura del mercato c'è anche Douglas Costa. Il brasiliano piace molto a Sarri e quando è in forma ha dimostrato di essere in grado di spaccare le partite come pochi altri sanno fare, ma a lasciare qualche dubbio è la sua condizione fisica. Troppi infortuni, che hanno spinto la società a fare delle valutazioni su di lui. In quello che probabilmente sarà un mercato fatto soprattutto di scambi, Douglas Costa può essere la contropartita giusta per sbloccare qualche trattativa.