Amore a prima vista, si potrebbe quasi ardire. Tanto sembra il feeling tra Maurizio Sarri e Douglas Costa, che verrebbe da chiedersi quale molla sia scattata dal primo incontro alla Continassa tra i due. Come scrive Tuttosport, infatti, complici sia le parole del tecnico che la predisposizione al lavoro dell'ala brasiliana, Douglas Costa sembra essere tornato quello dei bei tempi con lo Shaktar e, ancor più, quello cresciuto e maturato tatticamente alla corte di Guardiola al Bayern. Tra il lavoro di tutela da ricadute in fatto di infortuni e tanto possesso palla, l'estate di Costa è stata confezionata da Sarri apposta per avere un "talentuoso attorno cui costruire" il proprio gioco. Ora a Douglas, ripresa la fiducia, sembra mancare solo il gol.