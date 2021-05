"In bocca al lupo fratello mio Douglas Costa, rappresenta molto per il nostro Gremio!"



Con questo messaggio pubblicato tramite storia di Instagram, Arthur ha fatto i complimenti a Douglas per il suo trasferimento dalla Juventus al Gremio, ufficializzato ieri. Il centrocampista bianconero ex Barça è cresciuto nel Gremio proprio come l'ala ex Bayern. Entrambi hanno quindi in comune il club brasiliano e la Juve. L'uno ha appena lasciato la Vecchia Signora, l'altro cerca di ritagliarsi uno spazio sempre più importante dopo un'annata travagliata.