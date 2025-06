Il dottore della Juventus: 'Il caldo aumenta il rischio infortuni. Ecco come lo affrontiamo'

Getty Images

Le parole

Le parole di Marco, medico sociale della Juventus , ai cronisti presenti negli Stati Uniti. L'intervista è riportata da La Stampa.RISCHI DEL CALDO - «Il pericolo è quello di subire una disidratazione maggiore, quindi aumenta il rischio di crampi e infortuni muscolari, senza dimenticare i possibili colpi di calore».COME SI AFFRONTA - «La cosa più importante è arrivare con un’adeguata idratazione, cominciando almeno 48 ore prima del fischio d’inizio. I giocatori devono bere spesso, non solo quando hanno sete. Durante la giornata devono essere bilanciati acqua e sali, perché in condizioni di grande caldo e alta umidità si perdono molti liquidi attraverso il sudore. In particolare, potassio e magnesio devono essere integrati».

IDRATAZIONE - «Dipende da caso a caso e da quanto peso è stato perso nell’ultima partita: c’è chi ha perso oltre due chili, chi solo uno. Anche le condizioni in cui ci si allena incidono: a Greenbrier, dove abbiamo svolto il ritiro, il clima era decisamente migliore».ALIMENTAZIONE - «In via sperimentale si potrebbero usare strumenti che stiamo ancora testando e che non abbiamo portato negli Stati Uniti: servono a misurare stato e composizione della sudorazione. Poi, la nutrizione è fondamentale: bisogna prestare particolare attenzione ai carboidrati, sia la sera prima del match sia la mattina della partita, con un pasto pre-gara ricco di zuccheri semplici e sali. Quindi frutta, anguria, cetrioli e zucchine, che contengono molta acqua».DURANTE LA PARTITA - «Ci sarà quasi certamente il cooling break, visto che la soglia per effettuarlo è stata abbassata da 32 a 28 gradi per via dell’alta umidità. Durante la pausa useremo asciugamani bagnati e sostanze mentolate per raffreddare gambe, collo e polsi: aiuta a fermare l’aumento della temperatura corporea. Verranno distribuiti gel e bevande isotoniche a rapido assorbimento. Le vasche fredde? Non le useremo a gara in corso: alcuni studi le suggeriscono anche per l’intervallo, ma noi preferiamo evitarle perché stando troppo tempo in acqua fredda si rischia un peggioramento della performance muscolare nel secondo tempo»