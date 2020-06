A ItaSport, Andrea Dossena ha elogiato Sarri: "Tornerei nel Napoli di Sarri, che secondo me è la perfezione fatta squadra. Poi c’è Klopp che pratica un gioco che mi piace. Quando l’ho visto, mi sono chiesto se non sarebbe potuto arrivare prima a Liverpool, quando c’ero anch’io (ride ndr.). È un allenatore che finora non ha mai sbagliato un anno. Qualcosa vorrà pur dire…”.