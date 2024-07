Danieleintervistato da Tuttosport ha parlato di Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus. Le sue parole:"Thiago Motta ha dimostrato grandissime qualità a Bologna ma ora aspetta la Juventus e questa maglia, si sa, pesa. Quando sei in uno spogliatoio importante come quello della Juve sai che devi misurarti ogni giorno, hai tante verifiche da fare, tante cose da controllare. Sul piano tecnico ormai tutti gli allenatori sono bravi però non vanno lasciati soli".