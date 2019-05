Matthias Sammer raccomanda Mario Mandzukic e gli fa da "sponsor". E' l'indiscrezione uscita nelle ultime ore, con la Bild che ha rilanciato l'ipotesi di un nuovo colpo estivo per il Borussia Dortmund, proprio il centravanti croato. L'ex BVB da opinionista di Eurosport ha spiegato: "Non c'è nulla di nuovo in questa storia. Mandzukic è stata una storia infinita per lo scorso anno ed ora è stata mal interpretata". Chiusura al colpo? No, ma Sammer esce di scena come "sponsor" dell'affare.