Jadon Sancho può dire addio al Borussia Dortmund in estate. L'attaccante inglese classe 2000 è uno dei giocatori messi nel mirino dalla Juventus che si sta già guardando intorno per il dopo Ronaldo. L'idea è quella di trovare un colpo da novanta in grando di sostituire il portoghese sia in campo che fuori. Negli ultimi mesi i rapporti tra Sancho e il Dortmundi si sono incrinati con il club tedesco che sta valutando la cessione del gioiellino cresciuto nel Manchester City. Il prezzo? Secondo la Bild servono almeno 140 milioni di euro.