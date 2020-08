Giovanni Reyna è cresciuto a calcio e pallone. Figlio dell'ex portiere Claudio, oggi è uno dei gioiellini del Borussia Dortmund e ha già le idee chiare su chi vuole prendere come modello: "A 14 anni mi sono allenato con la prima squadra del New York City FC e ho cercato di imparare tutto da campioni come Pirlo, Lampard e David Villa - ha detto il classe 2002 alla Bild - Se dovessi prendere qualcosa da Pirlo sceglierei il cervello calcistico, la sua visione di gioco è sorprendente. Alcune volte poteva sembrare lento, ma in realtà non lo era affatto. Aveva una visione globale del campo e vedeva traiettorie che nessuno percepiva. Era un visionario, uno dei giocatori più intelligenti della storia".