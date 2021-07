Il ds del Borussia Dortmund l'aveva detto: "Non faremo offerte troppo alte per un singolo giocatore". E così è stato. Secondo la stampa tedesca i gialloneri hanno fatto una prima proposta per, di un prestito con diritto di riscatto per un affare totale da 25/30 milioni di euro. Cifra troppo bassa per i bianconeri, che valutano il centrale turco almeno dieci milioni in più. Ci si potrebbe trovare a metà strada, le parti sono al lavoro per trovare una soluzione.