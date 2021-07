Nel corso di un'intervista alla Bild,: "Stiamo seguendo il mercato dei difensori. Prima vogliamo aspettare di capire come si evolve la situazione dei nostri perché in autunno potrebbero rientrare Zagadou e Koulibaly; Emre Can (ex Juve, ndr) è rientrato ora e vedremo cosa succederà con Hummels. Siamo preparati ad ogni scenario, ma da ora in poi escludo di spendere cifre alte per un giocatore. La crisi dovuta al Covid ha causato delle perdite importanti, a tre cifre, e per questo dobbiamo stare attenti al bilancio".