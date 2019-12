La sospensione in aria di Cristiano Ronaldo nel gol contro la Sampdoria ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti a bocca aperta. A parlare della rete del portoghese è stato (anche) l'allenatore del Borussia Dortmund Lucien Favre: "Ha visto il gol di CR7 contro la Sampdoria?" gli chiedono in conferenza. "No". Glielo raccontato, ed ecco la risposta: