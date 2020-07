La Juventus non ha mai fatto un vero e proprio tentativo concreto, maè rimasto nel mirino bianconero per il futuro. La pandemia ha complicato sicuramente la possibilità di vederlo in Serie A, l'attaccante inglese però potrebbe essere il futuro uomo immagine del club per sostituire Cristiano Ronaldo. Sul giocatore però c'è il forte interesse del Manchester United, al quale il Dortmund ha dato l'ultimatum del 10 agosto per chiudere l'affare.