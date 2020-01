Questa volta non ha ispirato nessuna rimonta, ma propiziato un agevole successo in casa contro il Colonia. Il ciclone Erling Braut Haaland si è abbattuto sul Borussia Dortmund, perché dopo la tripletta all'esordio in 35' all'Augusta, il talento norvegese ha replicato, con una doppietta nello stesso tempo trascorso in campo. 5 a 1 il finale, con il Dortmund che resta in scia del Bayern secondo, a pari punti ma con una gara ancora da giocare. Pensando ai soli 20 milioni di clausola pagati dai tedeschi per averlo, in tanti si staranno mangiando le mani. Juve compresa.