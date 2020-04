1









Il ritorno di oggi di Miralem Pjanic, partito nel tardo pomeriggio dal Lussemburgo, apre un piccolo spiraglio verso la ripresa del campionato. Quella che sembrava essere una chimera fino a pochi giorni fa, comincia a prendere forma, ed il 4 maggio - data fissata per la ripresa degli allenamenti - si avvicina repentino. Così, i giocatori della Juventus partiti verso l'estero, stanno cominciando a rientrare, mentre si fa anche chiarezza sulle dinamiche degli stessi rientri.



Infatti, uno dei problemi sorti quando Ronaldo, Higuain, Khedira e compagni (nove in totale) hanno lasciato l'Italia, erano legati proprio al periodo di isolamento supplementare che si sarebbe dovuto svolgere una volta scesi dall'aereo. Un problema, specialmente per gli allenamenti, visto che i tempi saranno estremamente ristretti tra quando si potrà ricominciare a lavorare e l'inizio effettivo del campionato. Così, i giorni di isolamento (14) che erano stati pronosticati, avrebbero potuto tardare il reinserimento degli stessi giocatori: fondamentali, per la Juve, dal momento che sono tanti i titolari partiti.



Eppure, come analizza Calciomercato.com, il problema non dovrebbe sussistere, qualora il doppio tampone che i calciatori faranno al rientro risulterà negativo. Infatti, con la stessa modalità con cui sono partiti, potranno riprendere una vita "quasi" normale. Naturalmente, verranno rispettati i protocolli dettati dalla Figc, ma la Juventus potrebbe tirare un sospiro di sollievo: ci saranno polemiche, sull'uso dei tamponi per il calcio, ma sembrano essere inevitabili anche se tutto verrà fatto nel modo più limpido e chiaro.