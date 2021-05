In caso di addio alla Juventus, ci sono due piste nel futuro di Cristiano Ronaldo: la prima è quella che porta in Francia, al Psg, e l'altra è quella romantica, secondo la quale il portoghese potrebbe tornare al Manchester United. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale in quest'ultimo caso potrebbe aprirsi un clamoroso scambio con Paul Pogba, che ha ancora un altro anno con i Red Devils ma non vede l'ora di lasciare Manchester.



Se invece dovesse concretizzarsi l'ipotesi Psg, con Al-Khelaifi grande estimatore di CR7, la Juve avrebbe individuato in Mauro Icardi la giusta pedina di scambio. In passato è stato a lungo nel mirino dei bianconeri, e Allegri sarebbe entusiasta di poterlo allenare.