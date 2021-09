Boubacarè da tempo entrato nel mirino della Juventus, come vi abbiamo raccontato ieri , facendo anche qualche sondaggio. Ma perché? Il motivo lo racconta Tuttosport, così: "Il tecnico Jorge Sampaoli preferisce schierarlo davanti ai tre difensori con compiti di impostazione e costruzione in fase offensiva (considerata la buona visione di gioco), distruzione e rottura in quella difensiva, per lui che fa della rapidità un punto di forza del repertorio. Di doppio passaporto franco-senegalese, il 21enne già sul taccuino del Milan costerebbe molto se non fosse che il suo contratto scade nel 2022. In assenza del rinnovo, è facile immaginare che la corsa si sia già scatenata da un pezzo. Se serve, Kamara può giocare al centro della difesa, anche se l’ex ct dell’Argentina non sarà d’accordo. Finora l’ha sempre visto in posizione leggermente più avanzata".